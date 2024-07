Caltanissetta, insediata la Giunta Comunale: ecco i nomi e le relative deleghe

A Palazzo del Carmine si è tenuto il giuramento degli assessori. Ecco tutti i nomi e le relative deleghe.

Si è costituita nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine la Giunta Comunale che affiancherà il Sindaco Walter Tesauro nel compito di amministrare la città di Caltanissetta.

Si tratta di Giovanna Candura, Matilde Daniela Loredana Falcone, Ermanno Maria Antonio Pasqualino, Beniamino Pier Paolo Olivo, Vincenzo Maria Lo Muto, Salvatore Petrantoni, Calogero Adornetto, Oscar Aiello e Guido Delpopolo Carciopolo.

Gli assessori, alla presenza del Sindaco e del Segretario Generale Calogero Ferlisi, hanno prestato giuramento e manifestato grande soddisfazione e consapevolezza della responsabilità assunta per il benessere della città.

Assegnate anche le deleghe e i ruoli affidati all’interno della giunta. Ecco a seguire in dettaglio le tematiche affrontate e il profilo degli assessori.

Giovanna Candura, 69 anni, oltre al ruolo di vicesindaco, ha ricevuto le deleghe alla Cultura, Pari Opportunità, Teatro, Rapporti con la Diocesi e gli Enti di Culto.

Sposata con Ferdinando, ha due figli Luigi (43 anni) e Duilio (40) che è sposato con Federica.

Laureata in Lettere Classiche, attualmente è presidente della SAC, società concessionaria della gestione e dello sviluppo degli aeroporti di Catania Fontanarossa e Comiso. È stata insegnante di Latino e Greco al Liceo Classico, Assessore all’Industria ed Energia della Regione Siciliana, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, Consigliere della Provincia di Caltanissetta per due mandati, Assessore del Comune di Caltanissetta con delega alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Matilde Falcone, 62 anni, è stata delegata alle tematiche di Affari Demografici, Affari Generali, Benessere dell’Animale e Randagismo, Risorse Umane.

Sposata con Armando, mamma di Alexia (36 anni) e nonna di Valerio (15), Gabriel (5) e Mariasole (2).

Come formazione professionale, dopo la maturità classica, ha conseguito dei Master in orientamento scolastico e professionale e Outplacement diventando Orientatore Senior.

Attualmente è Dipendente di Sviluppo Italia Lavoro con la qualifica di esperto in politiche attive del lavoro.

È vicesegretario provinciale DC. In passato è stata consulente dell’assemblea regionale siciliana per la formazione e l’istruzione.

È stata consigliere della Provincia di Caltanissetta per due mandati, componente del direttivo “Unione Province Siciliane”, Componente di commissione Unione Province Italiane, per due mandati è stata Assessore della Provincia di Caltanissetta con delega alla Cultura, Personale, Liceo Musicale, Consorzio Universitario, Pari Opportunità. È stata presidente dell’ATO Idrico, Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Consigliere del Comune di Caltanissetta e Presidente della Commissione Trasparenza, Atti Amministrativi e Sanità.

Ermanno Pasqualino, 59 anni, curerà le tematiche inerenti a Politiche Sociali, Politiche Abitative, Terzo Settore, Politiche Giovanili.

Dopo il diploma di geometra ha svolto l’attività professionale come Manager del Settore Food per una multinazionale. Attualmente è consulentecommerciale e marketing per le PMI.

Sposato con Alessandra ha una figlia, Maria Beatrice (26 anni).

Molto impegnato nel sociale è attualmente Tesoriere dell’associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, Tesoriere dell’associazione “Un Mondo di bene”, Presidente dell’Associazione “Torrone di Caltanissetta” e Socio del Lions Club.

Pier Paolo Olivo, 56 anni, si occuperà di U.R.P., Comunicazione, Identità Nissena e Crescita Territoriale e Agenda Urbana finalizzata alle Infrastrutture.

Sposato con Silvia, è padre di Giovanna (16 anni) e Cecilia (14).

Laureato in Relazioni Pubbliche, ha conseguito Master in Business, Marketing e Project Management. Attualmente è dipendente del Comune di Caltanissetta impiegato nella Direzione Innovazione Tecnologica. Giornalista Professionista, è segretario provinciale Assostampa Caltanissetta. Ha rivestito, tra gli incarichi professionali, il ruolo di addetto stampa del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato condirettore responsabile e redattore CIFA News – Corriereinformazione.it.

Vincenzo Lo Muto ha ricevuto le deleghe di Transizione Digitale, Innovazione Informatica, C.E.D. ed Informatica, Pubblica Istruzione, Transizione Energetica.

Ha due figlie, Sara (17 anni) e Beatrice (14).

Laureato in Ingegneria, professore di Telecomunicazione all’ITET “Rapisardi-Da Vinci”e Ingegnere Libero Professionista. Coordinatore cittadino del partito Fratelli d’Italia.

Salvatore Petrantoni avrà in cura le tematiche di Sport, Spettacolo, Eventi, Settimana Santa, Viabilità.

Sposato con Lisandra, padre di Francesco (22 anni) e Maria (16).

Diplomato al Liceo Classico, è titolare di autoscuole e consigliere comunale dal 2014.

Impegnato da diversi anni nel sociale, è attualmente Capo Scout nel gruppo Agesci Caltanissetta.

Calogero Adornetto, 45 anni,è stato delegato a curare i Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana, Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi.

Sposato con Rossana è padre di Nicole (14), Sara (12) e Leonardo (4).

Laureato in Ingegneria, svolge la libera professione come ingegnere ed è insegnante di Fisica nelle Scuole Secondarie di secondo grado. È consigliere comunale dal 2004, rivestendo questo ruolo negli ultimi 5 mandati, un primato temporale in riferimento al Consiglio Comunale di Caltanissetta.

È stato Presidente della Commissione Trasparenza e della Commissione Ambiente.

Consigliere della FUA (consorzio di comuni Area Urbana Funzionale), è stato consigliere ANCI SICILIA per 5 anni e Tecnico di fiducia della CRIAS.

Oscar Aiello, 44 anni, ha ricevuto le deleghe per Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile.

Laureato in Giurisprudenza, svolge la libera professione come avvocato. È il responsabile organizzativo regionale della Lega. Impegnato nel sociale, è Presidente Rotary e-Club Distretto 2110.

È stato consigliere comunale per 3 mandati, nel corso dei quali è stato Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile e precedentemente della Commissione Bilancio.

Guido Delpopolo Carciopolo, 39 anni, curerà le tematiche di Bilancio, Attività Produttive, Sviluppo Economico, Coordinamento P.N.R.R., Patrimonio.

È sposato con Roberta e ha un figlio, Antonino (2 anni).

Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, attualmente è consulente amministrativo e di direzione in libera professione. Inoltre, è funzionario del dipartimento Amministrazione e Finanze di Caltaqua.

Consigliere comunale appena eletto, è stato consigliere comunale anche dal 2014 al 2019.

È stato consulente amministrativo del Consorzio Universitario di Caltanissetta e consulente istituzionale del presidente dell’ARS.

Il Sindaco Walter Tesauro ha trattenuto per sé le deleghe per i rami di Amministrazione relativi ad Università, Turismo e Affari Legali.