Caltanissetta, il Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” dialoga con la città: giovedì 25 luglio l’evento “#AlternativaSi”

A un mese esatto dopo il termine del voto amministrativo, il Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” di Caltanissetta, ritiene che sia giunto il momento di costruire una casa comune per la sinistra cittadina.

Un generoso passo in avanti per organizzare non soltanto una solida alternativa all’amministrazione comunale, fedele al malgoverno di Schifani e di Meloni, ma soprattutto per ritrovarsi in uno spazio dove possano convivere diverse culture, diversi linguaggi e diverse storie, e per coordinare ogni atto politico in grado di portare sostanza ai diritti civili, sociali e ambientali, sempre più assottigliati o addirittura inesistenti in città e nel suo territorio circostante.

Perciò, il Circolo sta promuovendo #alternativaSI, un momento di convivialità per affermare il diritto all’esistenza di una comunità politica che, piuttosto, libera le persone dalle situazioni di disagio, fornendo loro i mezzi di evoluzione.

L’evento si terrà giovedì 25 luglio p.v. a Caltanissetta presso il Punto G bar, via Consultore Benintendi, 129.

L’evento è stato organizzato grazie alla disponibilità e accoglienza del titolare della location e vedrà la partecipazione elle associazioni: Governo di lei, Onde Donneinmovimento, Figl delle Stelle, I Girasoli, ARci e WWF.

Nel corso della serata, ci sarà spazio per intrecciare dialoghi e fare rete, ma anche godere della musica di Maxi Taxi Blues (Massimo Balzerani chitarra e voce, Tarcisio “Tarcus” Didomenicantonio Harmonica e voce) e di ApOMS’ KallaRoony, il One Man Stuff di Pietro Amico, batterista dei Pupi di Surfaro, che riempie Lu KallaRoony di pietanze.

Perciò, siamo lieti di invitare all’iniziativa i cittadini, i sindacati, il M5S, Futura e i due circoli del Partito Democratico. Crediamo che l’irrobustimento delle forze di sinistra in una città, vessata da tagli e crisi, possa contribuire ad ampliare sempre di più l’interesse collettivo.