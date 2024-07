Caltanissetta, il catering di N’Arancina Speciale conquista i dipendenti della Saint-Gobain all’evento annuale “Meet the country”

I ragazzi di “N’arancina speciale”, impresa sociale della cooperativa Etnos di Caltanissetta che mira all’inclusione, hanno raggiunto in furgone Vidalengo Caravaggio, in provincia di Bergamo, per realizzare un catering, a base di arancine e cannoli, per il “Meet the country”, consueto evento annuale dell’azienda Saint-Gobain Italia. E’ stata l’occasione per festeggiare le recenti assunzioni con la finalità di far conoscere ai nuovi arrivati la realtà del gruppo attraverso la visita di alcuni siti. Il catering realizzato dai ragazzi di N’Arancina speciale, reduci dalla partecipazione al festival nazionale “Il Giullare” di Trani, è stato molto apprezzato dai dipendenti dell’azienda con la quale si prospettano future esperienze comuni.