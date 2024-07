Caltanissetta. “Futura – costruiamo insieme la città” ringrazia i tanti cittadini che hanno dato fiducia alla sua proposta politica civica

CALTANISSETTA. Concluse le elezioni amministrative dell’anno 2024 a Caltanissetta, che hanno determinato la vittoria del centro destra e l’investitura a sindaco di Walter Tesauro, l’associazione “Futura – Costruiamo insieme la città” tiene a porgere i più sentiti ringraziamenti ai cittadini nisseni che hanno riposto piena fiducia nella nostra proposta, partecipando attivamente alla stesura di un programma che continueremo a difendere all’interno del Comune.

“Poco più di un anno fa, i membri costituenti di Futura si sono incontrati per la prima volta, con l’idea di costituire una realtà capace di affrontare le criticità della nostra città in sinergia con i cittadini nisseni, coinvolgendoli in uno spazio civico che intende rafforzare un’area di centro sinistra e formare una nuova classe dirigente. A tal fine, in occasione delle ultime elezioni, Futura ha dialogato e collaborato con il PD, condividendo con esso un progetto di lunga durata che interessa e coinvolge la città di Caltanissetta.

“L’impegno e l’amore con cui abbiamo portato avanti le nostre idee, dagli incontri tematici di FuturaLab alle più recenti battaglie insieme alla candidata a sindaca Annalisa Petitto, hanno consentito il raggiungimento di un grande risultato, che ci ha visto rappresentanti di più del 7% dei votanti, e che attualmente ci vede rappresentati al Consiglio Comunale da Armando Turturici e Carlo Vagginelli”.

“Attraverso la loro voce ed i loro occhi, monitoreremo il lavoro svolto per la nostra città, contribuendo attivamente alla sua crescita, continuando a formarci, aggiornando e coinvolgendo i cittadini nisseni e cercando di orientare l’azione amministrativa verso l’esecuzione dei punti del nostro programma. L’attività prevalente dei consiglieri Armando Turturici e Carlo Vaginelli sarà dunque quella di portare le istanze dei cittadini dentro Palazzo del Carmine con il coinvolgimento attivo di giovani innanzitutto, ma anche donne e uomini volenterosi, impegnati a rendere migliore la qualità della vita in Città.

Tra le prime attività di Futura, ci sarà la raccolta delle firme per sostenere il referendum per l’abrogazione della recente legge sull’autonomia differenziata, una legge che penalizza pesantemente il sud e la nostra città”.