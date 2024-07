Caltanissetta. Fondi destinati al Bilancio partecipativo 2024: ecco i progetti vincitori

I progetti vincitori dovranno realizzarsi e concludersi entro dicembre del 2024

Si sono concluse le votazioni dei cittadini chiamati a scegliere i progetti pubblici più interessanti per essere realizzati a Caltanissetta.

I fondi per la loro realizzazione sono quelli destinati al Bilancio Partecipativo, strumento previsto nell’art. 6 c. 1 della Legge della Regione Sicilia n. 5 del 24/01/2014 finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, al bilancio preventivo con la previsione di spesa e gli investimenti pianificati dall’amministrazione.

Erano stati presentati e ammessi a partecipare 14 progetti, distinti tra le aree “Turismo”, “Cultura” e “Sport”.

Hanno ottenuto il maggior numero di voti – e dunque saranno finanziati per un importo massimo di 6mila euro ciascuno:

1. “Le stelle sono donne” presentata dall’APS “Sulle ali della Musica” con 217 voti (progetto n.9 – ambito “cultura”)

2. 2° Rassegna Musicale “Suoni in Itinere” presentata da Andrea Castiglione con 89 voti (progetto n.10 – ambito “cultura”)

3. Percorsi di Arte Urbana presentata da Creative Spaces – Eros Di Prima con 89 voti (progetto n.7 – ambito “Turismo”)

4. “Noi siamo… Terra! WATANKA!” presentata da Roberta Di Carlo con 79 voti (progetto n.2 – ambito “cultura”)

5. “Rievocazione storica della Corte dei Moncada” presentata da Luca Miccichè Presid. Pro Loco Caltanissetta APS con 77 voti (progetto n.12 – ambito “cultura”)

L’Amministrazione Comunale aveva stabilito, nel bando, che le proposte progettuali sarebbero state finanziate fino a un importo massimo complessivo di 30mila euro, pari, per ogni singolo progetto, a un costo massimo omnicomprensivo di 6mila euro. L’importo a disposizione per il Bilancio Partecipativo 2024, con questi progetti, è stato coperto in totale e, dunque, non saranno previsti scorrimenti di graduatorie.

Rimangono fuori dal finanziamento, dunque, i seguenti 9 progetti che erano stati ammessi alle votazioni:

· CARO-VITA_E’ TEMPO DI RISPARMIARE! presentata da FEDERCONSUMATORI CALTANISSETTA APS CULTURA con 72 voti (progetto n.14- ambito “Cultura”)

· IL TESTO NEL CASSETTO presentata dal TEATRO TABILE NISSENO CONIGLIO RAIMONDO DAVIDE con 65 voti (progetto n. 4- ambito “Cultura”)

· TRECENTENARIO DELL’INQUISIZIONE A CALTANISSETTA 1724-2024 presentata da EMANUELA ARENA COLIBRI’ INFINITI MONDI DA SCOPRIRE A.P.S. con 47 voti (progetto n. 11 – ambito “Cultura”)

· MODA &TRADIZIONE presentata dall’ASS.CULT. LADY ANNA I RICAMI DELLA NONNA DI CALTANISSETTA con 55 voti (progetto n. 6- ambito “Cultura”)

· FISCHIO D’INIZIO presentata dall’ASD POL. NISSENA con 43 voti (progetto n. 1 – ambito “Sport”)

· LAPIDE COMMEMORATIVA E CAMPAGNA DIVULGATIVA NOSTRO FILOSOFO ROSARIO ASSUNTO presentata dall’ASS. CULTUR. “ROSARIO ASSUNTO” con 42 voti (progetto n. 15 – ambito “Cultura”)

· LO ZOLFO DI SICILIA presentata dall’ASS.MINER.PALEONTOL. E DELLA CULTURA DELLA SOLFARA DI SICILIA con 36 voti (progetto n. 8 – ambito “Cultura”)

· SCOPRI CALTANISSETTA – PERCORSI DI TURISMO EDUCATIVO presentata dalla CONSULTA SUL TURISMO DI CALTANISSETTA – P.V. MARIA LUISA SEDITA con 20 voti (progetto n.13 – ambito “Turismo”)

· LA VIA DEGLI ARTIGIANI DI A.P.S. ANCOS CL_PRESID. PROV. GIUSEPPE DIFRANCESCO con 7 voti (progetto n. 3 – ambito “Turismo”)

Sintesi delle proposte progettuali vincitrici:

“Le stelle sono donne” presentata dall’APS “Sulle ali della Musica”

Con il partner progettuale “ Comitato di quartiere San Luca” al Giardino della Legalità verrà realizzato un evento culturale che metta in risalto “le donne” della nostra città per valorizzare e far conoscere alcune protagoniste della vita pubblica nissena e riscoprire il ruolo che esse hanno avuto e continuano ad avere, nei diversi campi del sapere e della società.

2° Rassegna Musicale “Suoni in Itinere” presentata da Andrea Castiglione

Dopo il successo della prima edizione torna la Rassegna musicale che ambisce a diventare un appuntamento annuale e ha lo scopo di far rivivere in chiave innovativa le location storiche, non convenzionali dimenticate o poco attenzione dai giovani e fondere insieme arte, musica e cultura con particolare attenzione agli artisti del territorio.

La rassegna, in tre appuntamenti, si svolgerà in location differenti serate nel periodo estivo 2024 per la durata di tre mesi, con ultima data nella settimana del Settembre Nisseno. L’intento è di far riscoprire le bellezze presenti nella città.

Percorsi di Arte Urbana presentata da Creative Spaces

Dopo essersi aggiudicata l’edizione 2022 del “Bilancio Partecipativo”, l’Associazione intende ampliare il progetto attraverso il potenziamento dei tre percorsi turistici già predisposti lungo la cittadina e un maggiore coinvolgimento del centro storico cittadino.

L’obiettivo è la creazione di altri tre percorsi e aree tematiche per attrarre sempre un maggiore numero di visitatori. A loro verrà offerta la possibilità di scoprire in maniera completamente autonoma la città e creare un sistema di pubblicità turistica veloce, immediata e a costo zero.

“Noi siamo… Terra! WATANKA!” presentata da Roberta Di Carlo

L’obiettivo che il progetto si propone è quello di educare le nuove generazioni a un corretto stile di vita con la consapevolezza delle risorse ambientali e imparare a evitare i consumi eccessivi e gli sprechi.

Attraverso attività e laboratori con gli elementi Sole, Vento, Luna, Stelle, Acqua, Fuoco, Terra, Povertà, Morte e Creato si infonderà la consapevolezza dei problemi ambientali e di inquinamento, maggiore attenzione alle regole, cura delle risorse naturali, energetiche vegetali, animali.

“Rievocazione storica della Corte dei Moncada” presentata da Luca Miccichè Presid. Pro Loco Caltanissetta APS

Il 25 giugno 1407, la città di Caltanissetta diventa un feudo dei Moncada, nobilissima famiglia originaria della Spagna. Questo evento ha determinato da un lato la trasformazione del paese agricolo in città, dall’altro lato la presenza di una corte rinascimentale raffinata e ricca. La rievocazione storica, quindi, presenta ogni anno, nella penultima settimana di giugno, i vari aspetti della corte che i Moncada Impiantarono a Caltanissetta. La sede di tale rievocazione ha il suo punto focale nel seicentesco palazzo Moncada, ma coinvolge anche altri luoghi significativi della città. L’evento, culmine di un anno di ricerche e programmazioni, prevede, a seguito di accurate ricerche negli archivi di stato, la ricostruzione di momenti di vita quotidiana nella corte e quindi danze, banchetti, musica madrigalistica e certami poetici; prevede anche manifestazioni esterne come spettacoli all’aperto, cortei e cavalcate.