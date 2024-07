Caltanissetta. Firmato protocollo d’intesa tra Prefettura e ASP per l’assistenza sanitaria al CPR

Questa mattina è stato sottoscritto il nuovo Protocollo di intesa la Prefettura di Caltanissetta e l’Azienda Sanitaria Provinciale per l’erogazione dell’assistenza sanitaria in favore degli ospiti del Centro di Permanenza per i Rimpatri di contrada Pian del Lago.

In particolare, il predetto protocollo, richiamando il d.m. del 19 maggio 2022, garantisce ai migranti il pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, agevola le visite per la valutazione dell’idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche garantendone, anche ai fini del tempestivo accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità, e assicura all’occorrenza la celere prenotazione di visite specialistiche e l’individuazione di percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati per il paziente.

Con la stipula del citato protocollo di intesa vengono formalizzate e disciplinate le buone prassi già sperimentate e operative sul territorio per l’erogazione dell’assistenza sanitaria in favore degli ospiti del Centro di Permanenza per i Rimpatri, in sinergia con il Servizio di Salute Mentale, il Servizio di Guardia medica, il SER.D. e il servizio di prenotazione delle visite mediche specialistiche.

Il Prefetto ha ringraziato l’ASP per la pronta collaborazione e per l’efficiente risposta alle specifiche esigenze di tutela della salute dei migranti ospitati presso il Centro di Contrada Pian del Lago.