Caltanissetta, costituita la Giunta Tesauro. L’on. Mancuso(FI) ai nuovi assessori: “Saprete fare il bene della città”

“Voglio augurare buon lavoro a tutti gli assessori che oggi hanno prestato giuramento. Sono certo che sapranno fare il bene della città. Con la squadra di governo al completo Caltanissetta ha una guida che collaborerà in sinergia per dare risposte concrete alle necessità di ogni cittadino.” Così l’on. Michele Mancuso(FI) dichiara in merito all’insediamento della Giunta Tesauro, avvenuta questa mattina, 12 luglio, all’interno della Sala Gialla del Palazzo del Carmine di Caltanissetta.

“Sono orgoglioso di quanto e come si sta lavorando per la città. L’impegno per Caltanissetta sarà pieno e proficuo.”