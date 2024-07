Caltanissetta. Convocato per lunedì 29 luglio il Consiglio Comunale monotematico e aperto sulla crisi idrica

Il Presidente del Consiglio ha convocato una seduta aperta con un solo punto all’ordine del giorno.

Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 18 luglio, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio Comunale in “adunanza aperta” per lunedì 29 luglio alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale.

All’ordine del giorno un unico punto: Crisi idrica.

L’art. 6 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” contempla la convocazione dell’ “adunanza aperta” per rilevanti motivi di interesse per la comunità.

Tali riunioni consentono, oltre alla libera espressione dei Consiglieri, anche l’intervento e la partecipazione al dibattito dei rappresentanti invitati, nonché quello di esponenti di organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

I delegati delle Associazioni di cittadini che intendono contribuire alla discussione nel corso della seduta pubblica, devono inoltrare la propria richiesta entro e non oltre venerdì 26 luglio 2024 tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ufficio.presidenza@comune.caltanissetta.it

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it