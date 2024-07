Asp Trapani, Croce “Azzerare le liste d’attesa e potenziare l’organico”

PALERMO (ITALPRESS) – L’esperienza alla guida dell’Asp di Trapani è iniziata da pochi mesi, ma per Ferdinando Croce i pregetti sono già numerosi e ripongono l’attenzione soprattutto su due versanti: da un lato l’abbattimento delle liste d’attesa e dall’altro la riorganizzazione e il potenziamento e riorganizzazione della rete ospedaliera nel territorio, con l’obiettivo “di pubblicare la procedura di gara del nuovo centro di radioterapia entro l’anno”. Il direttore generale, infatti, ha tracciato in un’intervista all’Italpress un primo bilancio della sua attività, partendo proprio dalla riduzione dei tempi per le prestazioni sanitarie: “Il mio predecessore aveva già messo a profitto il progetto operativo che era stato varato dalla Regione Siciliana per azzerare le liste d’attesa nel triennio 2020-2022 – ricorda Croce -. Dopo il mio insediamento ho iniziato a studiare per vedere come fare per abbattere il 2023 e, nel frattempo, in parallelo, portare a regime il 2024. Adesso è un obiettivo fissato anche nei contratti che abbiamo sottoscritto, ci faranno una verifica tra un anno esatto. Quindi, dovremo essere bravi a cogliere le sfide”, e a “dare ai cittadini delle risposte adeguate, soprattutto in termini di percezione dell’offerta sanitaria e della tempestività rispetto a patologie preoccupanti”.

Su questo, prosegue Croce, “ho adottato già un protocollo operativo, lo sto livellando sulla base anche del rapporto con i medici di medicina generale coi quali abbiamo instaurato una sinergia: spero di dare risposte importanti ai trapanesi”. Sul nuovo centro di radioterapia “il progetto c’è, ho adottato un atto deliberativo che, dopo tanti anni, ha fissato una provvista finanziaria completa della somma che serve per poter procedere, mettendo in gara i lavori. Ho preso un impegno pubblico e lo confermo, entro l’anno pubblicheremo la procedura di gara e questo è già un momento epocale”. Per quanto riguarda, invece, la riorganizzazione della rete ospedaliera, “sto raccogliendo le proposte nella cittadinanza, degli stakeholders, delle istituzioni locali e degli operatori per presentarmi alla regione e formulare delle proposte operative che siano condivise e che siano frutto di una percezione territoriale forte”, ha spiegato.

Sulla mancanza di personale negli ospedali, “stiamo cercando di comprendere come fare ad avere più medici nei pronto soccorso e nell’anestesia: la sfida vera è quella di riportare a lavorare qui chi è andato fuori, perchè certamente la qualità della vita di questo territorio non è seconda a nessuna altra parte del mondo e su questo faremo a breve anche delle nuove campagne”. Tra le campagne che vede impegnata in prima linea l’Asp Trapani, infine, c’è anche quella contro il consumo di droghe sintetiche, in rapida diffusione soprattutto tra i giovani. “La sinergia anche con le forze dell’ordine e con altre istituzioni per me è una priorità e lo sto dimostrando con una campagna forte dallo slogan ‘Non sei non sei figo, sei solo fattò. Lo promuoveremo all’inizio l’anno scolastico soprattutto per spiegare ai più giovani che ci si può ‘sballarè anche con cose molto più belle”, conclude.

