Applausi a Milena per “Verro e la Parabola delle Verghe”

MILENA. Un’accoglienza generosa, attenta prima, con il pubblico rimasto sorpreso e soddisfatto poi sia per la tipologia dello spettacolo “teatro canzone”, sia per l’argomento trattato, che ha coniugato buona musica, testi impegnati e argomenti storici che i più anziani della cittadina conoscono bene. Non poteva esserci esordio migliore per “Verro e la parabola delle verghe”, l’opera scritta da Giuseppe Pastorello, inserito nel progetto denominato “Il teatro canzone nelle rivolte contadine”. Ovvero, quelle manifestazioni che hanno interessato quasi tutta la Sicilia subito dopo l’unità d’Italia ai tempi dei fasci siciliani: protagonisti, i contadini che hanno pagato a caro prezzo la ricerca della libertà e di condizioni di vita più dignitose.

Prima tappa del progetto itinerante, piazza Garibaldi a Milena in provincia di Caltanissetta dove l’opera è andata in scena sabato 27 luglio, alla presenza del sindaco Claudio Salvatore Cipolla e della vice Rosaria Vitello. Milena riveste particolare importanza nell’epoca delle rivolte: per la prima volta infatti, il 27 ottobre del 1893, le donne si fecero portavoce delle istanze dei contadini divenendo parte attiva della manifestazione. Fu grazie al loro coraggio che ricevettero anche un elogio da parte di Luigi Pirandello nel suo romanzo “I vecchi e i giovani”.

La formazione di “Officina Teatro Canzone” è la consueta, composta da Roberto Giannì al piano e agli arrangiamenti musicali, Christian Bianca al violino, Annalisa Paladino al basso elettrico, Vincenzo Arisco alle percussioni, le voci di Giuseppe Pastorello e Loredana Maieli e gli attori Maurizio De Luca e Cristina Giarmanà. Prossimo spettacolo domenica 4 agosto, alle 21,30 alla Villa Castelnuovo di Santa Caterina Villermosa.