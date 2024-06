Walter Tesauro nuovo sindaco di Caltanissetta. Michele Mancuso(FI): “È la persona giusta per rilanciare la città”

“Una grande soddisfazione per il partito di Forza Italia che ha avuto l’onere e, soprattutto, l’onore di poter candidare una persona che faceva parte del partito”. Così l’on. Michele Mancuso(FI) commenta l’entrata al Palazzo del Carmine di Walter Tesauro, nuovo sindaco di Caltanissetta.

Supportato da un centro-destra unito e compatto, l’avv. Tesauro, ex presidente del Consorzio Universitario del capoluogo nisseno, è stato eletto con un risultato del 52.36%.

Continua l’on. Mancuso: “Un risultato eccellente anche in punti di percentuali che abbiamo già visto per le europee e ripetuto per le comunali”.

L’on. Mancuso continua complimentandosi ancora con il nuovo sindaco e rinnovando i ringraziamenti rivolti a tutti gli altri partiti e alle liste civiche, ma soprattutto “ai 167 candidati che hanno dato veramente tanto per raggiungere questo risultato. Adesso è il momento di cominciare a lavorare per la città, Tesauro è la persona giusta, che si pone nel modo perfetto per essere a disposizione della gente e a lavorare per la città”.