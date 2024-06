Turismo: Confcommercio, 4 italiani su 10 scelgono alberghi, villaggi, campeggi

Sono le classiche strutture turistico-ricettive – alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort – alle quali verso cui si indirizzano per le vacanze estive complessivamente oltre 4 italiani su 10, di cui oltre la metà in alberghi.E’ quanto emerge dal Focus sulle vacanze estive dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg su un campione di 1.045 italiani tra 18 e 80 anni intervistati tra l’11 e il 17 giugno, rappresentativi della popolazione per genere, età, area geografica e ampiezza del Comune di residenza.

Ci sono dall’altro le seconde case di proprietà o l’ospitalità presso amici e parenti, – prosegue Confcommercio -scelte nel 14% dei casi, che diventano il 17% per le vacanze più lunghe. Per b&b e affitti brevi invece, la preferenza appare più legata alla durata del viaggio. I primi sono scelti addirittura nel 22% dei casi per vacanze brevi, scendendo al 13% per quelle di 7 giorni o più. Per i secondi la tendenza è esattamente opposta: si va dal 9% per gli short break al 14% nelle vacanze più lunghe.