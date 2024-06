Traina inarrestabile: dopo aver conquistato la promozione in B1 vince al 5° set il ritorno della finale play off

Alla fine, per non farsi mancare niente, la Traina, dopo aver conquistato i due set che gli hanno spalancato le porte della serie B1 di pallavolo femminile, ha anche conquistato il quinto set nella sfida contro la Futura Terracina riuscendo così ad imporsi 2-3.

Un’impresa bella e buona quella delle nissene che, nemmeno dopo aver conquistato la promozione in B1, si sono fermate. Dopo che le padrone di casa sono riuscite a conquistare il quarto set sembrava che la gara prendesse la direzione, come risultato finale valido per gli annali della pallavolo, di Terracina, e invece no, le neo promosse nissene in B1 hanno onorato la loro fresca impresa con la conquista anche del match imponendosi 15-9 nel quinto set.

In questo modo le nissene si sono imposte sia all’andata 3-1 che al ritorno 2-3. Particolarità di questa doppia finale che, tanto all’andata quanto al ritorno, le nissene sono andate sotto nel primo set per poi rimontare recuperando e facendo proprio il risultato. Un’impresa che porta la firma della famiglia Montagnino con Fabrizio coach a sostituire l’esonerato coach Marco Relato, e Sergio Montagnino, dirigente di grande esperienza e conoscenza del fenomeno pallavolistico.

E’ stata la vittoria della presidente Oriana Mannella, dello staff tecnico, della dirigenza, degli sponsor tutti e, se permettete, anche del Fatto Nisseno che ha creduto nella bontà di questo progetto e che coglie l’occasione per continuare ad augurare il meglio alla Traina splendidamente approdata in B1.