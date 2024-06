Tennis. Il 2 giugno al via il Torneo ITF M15 Caltanissetta

Inizia oggi 2 giugno con le gare del tabellone di qualificazione del Torneo ITF M15 Caltanissetta. In tal modo torna dopo 6 anni il grande tennis a Caltanissetta con un torneo il cui montepremi è di 15 mila dollari. Ad organizzarlo è il Tennis Club Caltanissetta che ha in Claudio Miccichè il nuovo presidente.

Domenica 2 giugno prendono il via le gare del tabellone cadetto; due giorni dopo inizierà il tabellone principale. Domenica 9 giugno alle ore 18 l’ultimo atto del singolare. Nella stessa giornata, a partire dalle ore 10, anche la gara interna di serie B2 che il Tc Caltanissetta disputerà contro Tc 2002 Benevento.

Da entry list, in attesa delle wild card sulle quali sta lavorando alacremente il direttore del torneo Angelo Traina che funge anche da direttore sportivo del Circolo nisseno, come numero 1 troviamo l’ex numero 76 al mondo ovvero l’avolese Salvatore Caruso, capace di approdare al 3° turno sia a Parigi che a Us Open.

Seguono alle sue spalle il cesenate Francesco Forti (410 al mondo), Gabriele Pennaforti e il mancino palermitano, compagno di squadra di Caruso con la maglia del Ct Palermo, Gabriele Piraino che proprio poche settimane fa a Santa Margherita di Pula ha vinto il primo Itf in singolare.

Tra gli altri siciliani ammessi alla data del 23 maggio nel main draw anche il palermitano Giuseppe La Vela e il licatese Luca Potenza che in passato ha giocato per il Tc Caltanissetta. A un passo dal farvi accesso il catanese Pietro Marino.

La pattuglia straniera è composta, tra gli altri, dal magiaro Fajta, dal georgiano Tkemaladze, dal transalpino Marmousez e dal senegalese Andre. “Siamo contenti – ha detto Miccichè – di avere nel main draw alcuni dei migliori tennisti siciliani: da Salvo Caruso numero 1 del seeding, ex numero 76 al mondo, a Gabriele Piraino e Luca Potenza, due forti giovani talenti che gravitano nel circuito challenger, Giuseppe La Vela che si è imposto nel nostro open nel 2022 e da allora è cresciuto tantissimo arrivando ad un best ranking di numero 3 itf.

Il direttore del torneo Angelo Traina è in costante contatto con molti giocatori al fine di cercare di inserire qualche altro top player tramite wild card. Lo spettacolo è certamente garantito, sarà una settimana ricca di tennis ma non solo. Ci saranno infatti tanti eventi collaterali in collaborazione con i nostri partner che allieteranno le serate post partita. Tengo a dire grazie a tutti i nostri partner e a tutti i nostri soci che ci supportano costantemente – conclude il presidente – perché senza di loro sarebbe veramente impensabile organizzare tutto ciò”.