Sommatino. La dott.ssa Sofia Vivacqua presterà servizio al Comune come medico di Medicina Generale

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha avvisato la cittadinanza circa il fatto che già da oggi presterà servizio come Medico di Medicina Generale, presso il Comune sommatinese la Dott. ssa Sofia Vivacqua.

Sarà a disposizione due volte a settimana :

– il martedì pomeriggio dalle 16 in poi per visite a domicilio.

– il giovedì dalle 16 in poi, invece, riceverà presso il poliambulatorio di Sommatino. “Siamo felici del risultato raggiunto per la nostra comunità e ringraziamo di cuore la Dott.Ssa Vivacqua per la sua disponibilità e per aver accolto la nostra richiesta”, ha ribadito con legittima soddisfazione il sindaco sommatinese. Per informazioni potete rivolgervi al numero della Dott.ssa che è il seguente: 3349915081.