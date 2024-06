Sicilia. Violenza donne: minacce alla ex e a figlie, arrestato

E’ stato tratto in arresto ieri notte, in flagranza di reato, un cinquantottenne per atti persecutori ai danni della ex moglie. L’allarme e’ scattato intorno alla mezzanotte, quando la donna ha chiesto aiuto con una telefonata al Numero unico di emergenza 112 riferendo alla Sala operativa della questura di Messina che l’uomo era davanti a casa e la minacciava.

All’arrivo dei poliziotti delle Volanti, le minacce sono proseguite, anche nei confronti degli agenti. Dai primi accertamenti svolti, e’ emersa una separazione difficile tra gli ex coniugi e un comportamento violento ai danni della ex moglie e delle due figlie, con continue minacce anche per telefono. L’uomo e’ stato posto agli arresti domiciliari.