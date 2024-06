Sicilia. Furto in casa di un poliziotto: rubati preziosi per un totale di 10 mila euro, indagano i carabinieri

Un agente di polizia residente a Menfi (Agrigento) ha denunciato il furto da lui subito ad opera di ignoti all’interno della sua abitazione, in centro abitato. I ladri sarebbero riusciti ad introdursi nell’appartamento, dove in quel momento non c’era nessuno, riuscendo ad aprire e svuotare due casseforti, impossessandosi di preziosi per un ammontare stimato in circa diecimila euro.

Ad indagare sono i carabinieri della locale stazione, che stanno esaminando il contenuto delle immagini girate da alcune telecamere di videosorveglianza situate nei pressi dell’edificio.