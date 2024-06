Sicilia. Bimbo cade in pozzo e muore, partecipava a campo per disabili

Sarebbe una operatrice della cooperativa Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Annfpas) la donna soccorsa dopo essere caduta in un pozzo artesiano nel Siracusano. La 54enne si sarebbe calata per recuperare un bambino di 10 anni che partecipava a un campo estivo organizzato dalla coop per piccoli disabili. La 54enne non sarebbe riuscita ad afferrare il piccolo che sarebbe affogato: il pozzo, profondo 15 metri, era per la metà pieno di acqua.

L’incidente sarebbe avvenuto durante un’escursione organizzata dall’Anffas. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Siracusa e dei carabinieri, il bimbo diversamente abile stava partecipando alla gita quando per cause ancora da accertare è finito dentro al pozzo e la donna, operatrice di 54 anni, ha tentato invano di recuperarlo cadendo giù.