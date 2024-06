Serie D. Vincenzo Di Maria nuovo responsabile dell’area comunicazione e social media manager della Sancataldese

La Sancataldese Calcio, nell’ottica del rinnovamento e della crescita dell’area comunicazione e marketing, è lieta di annunciare importanti novità a partire dall’ingresso di Vincenzo Di Maria che ricoprirà il ruolo di Responsabile area comunicazione e social media manager.

Vincenzo opera da più di 15 anni in ambito sportivo facendosi apprezzare per il suo equilibrio e la sua professionalità. Attualmente collabora con la Traina Albaverde (società nissena neo promossa al campionato nazionale di B1 di volley femminile).

Nell’ottica del “restyling web e social” la società si avvarrà della collaborazione di Michele Amico e Marco Torregrossa che ricopriranno il ruolo di multimedia producer e creative web/marketing. Riconfermati nello staff comunicazione Giuseppe Ficarra (area comunicazione e speaker ufficiale), Claudio Di Forti (design manager) e Vincenzo Bonelli (fotografo ufficiale).

La società ci tiene a ringraziare Fabio Bonsignore, che per motivi di lavoro non potrà più fare parte dello staff comunicazione dando il suo contributo come in tutti questi anni di collaborazione.