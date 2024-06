Serie D. I presidenti Giovannone, Galiano e Ferreri uniti per fare sempre più grande la Nissa

Tre presidenti insieme per una Nissa da sogno. Si tratta di Luca Giovannone, Savio Ferreri e Franco Galiano. Un tris niente male tra presente e passato a tinte biancoscudate. Di certo c’è che i tre presidenti sono apparsi uniti per una Nissa sempre più grande.

Un patto che, secondo quanto riportato dalla Nissa Fc nella sua pagina ufficiale, va oltre lo sport e che dà il via ad una forte amicizia per portare la squadra biancoscudata ancora più in alto. Luca Giovannone conferma il suo profondo legame con Savio Ferreri che fu presidente biancoscudato nel 2020 e abbraccia l’imprenditore edile Franco Galiano, molto apprezzato in città.

Franco, vulcanico presidente e molto appassionato della Nissa, è stato al comando della società dal 2001-2004. Alla fine dell’incontro, è arrivato anche un brindisi a sugellare questa intesa per dare il via ad una nuova entusiasmante storia a tinte biancoscudate che vuole consolidare ulteriormente la crescita della società e fare sognare un futuro esaltante ai tifosi e alla città! Luca, Savio e Franco insieme per una Nissa da sogno.