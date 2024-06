Scontro scooter ad Agrigento: si aggrava il bilancio, morto anche il 32enne

Sono diventati due i morti nell’incidente stradale avvenuto nella notte a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Dopo il ventenne di Favara, e’ deceduto in rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento anche un 32enne, Salvatore Barba di Favara, che era rimasto coinvolto nello scontro fra due scooter.

L’uomo era ricoverato alla Terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo il terribile incidente stradale della notte scorsa in viale Delle Dune a San Leone.

I medici della Rianimazione hanno fatto di tutto per cercare di strapparlo alla morte, ma il quadro clinico – già drammatico all’arrivo in pronto soccorso – si è andato aggravando con il passare delle ore. Il trentaduenne, poco dopo l’arrivo in ospedale dove è giunto in codice rosso, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla milza.

Poi era stato trasferito in Rianimazione dove i medici hanno cercato disperatamente di stabilizzarlo, così come sono riusciti a fare per l’altro ferito grave – il ventiduenne di Favara – che è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo