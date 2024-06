Schifani, ‘Autonomia non spacca l’Italia, è già a due velocità’. Governatore: ‘Progetto introdotto da centrosinistra nel 2001’

“L’autonomia differenziata non spacca il Paese penalizzando il sud. Non vedo questo rischio. Purtroppo abbiamo già un’Italia che va a due velocità, e non è certo a causa dell’autonomia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a ‘Il Punto G’ di Giornale Radio. “Il progetto dell’autonomia differenziata – ha ricordato il governatore – è una modifica della Costituzione che è stata introdotta dal centrosinistra nel 2001, quello stesso centrosinistra che oggi urla al pericolo di spaccatura del paese, mentre ai tempi la pensava direttamente”.