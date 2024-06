San Cataldo. Riapre il Centro per l’impiego al 2° piano del palazzo comunale

SAN CATALDO. Riapre il Centro per L’impiego/Ufficio di collocamento a San Cataldo presso gli uffici del palazzo comunale al secondo piano (ex ufficio tecnico). E’ stato infatti siglato il protocollo d’intesa volto a rafforzare la presenza territoriale e la capillare fruibilità dei servizi offerti dal Centro per l’Impiego. Strutture che oggi hanno il compito fondamentale di gestire il mercato del lavoro anche e soprattutto a livello locale.

Il nuovo accordo è stato sottoscritto tra il Servizio VIII Centro per l’Impiego di Caltanissetta rappresentato dal Dirigente Dott. Gaspare Russo e il Comune di San Cataldo nella persona del Sindaco Dott. Gioacchino Comparato, per la riapertura del recapito periodico di San Cataldo sito in Piazza Giovanni XXIII, 2.

Il dettaglio delle aperture dello sportello prevede aperture dalle 9:00 alle 13:00 il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì.