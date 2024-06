San Cataldo. Il neo assessore Michele Falzone: “Accettato questo incarico con senso di responsabilità e amore per la mia città”

SAN CATALDO. All’indomani della sua nomina ad assessore comunale Michele Falzone ha inteso ringraziare il sindaco Gioacchino Comparato per aver deciso di puntare sulla sua persona.

“Desidero ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami. Ho accettato questo incarico con senso di responsabilità e amore per la mia città. Continuerò a dare il mio contributo per il bene del nostro paese – ha aggiunto Falzone – con l’augurio di poter collaborare con tutte le persone di buona volontà, lavorando sempre per la continua crescita del nostro bel paese! Tutti insieme, possiamo fare la differenza!”