San Cataldo, con il suo violino vince anche a Barcellona Pozzo di Gotto

SAN CATALDO – Sofia Debilio, classe 2015, continua a riscuotere grandi successi di pubblico e apprezzamenti dalle commissioni giudicatrici. La giovane violinista di soli otto anni, lo scorso 21 maggio si è aggiudicata il Primo Premio al XXV Concorso Musicale Nazionale Città di Barcellona

Pozzo di Gotto (ME) “Premio Placido Mandanici”. Nel corso della serata di premiazione che si è tenuta il 2 giugno presso l’Auditorium San Vito di Barcellona P.G. (nelle foto), Sofia ha eseguito il Concerto n. 2 op. 13 di Friedrich Seitz, preparato sotto la guida attenta del suo insegnante Nunzio

Cannavò. Quest’ultima vittoria, alla presenza di maestri e musicisti di chiara fama, arriva dopo un maggio straordianario in cui la talentuosa violinista ha catturato l’attenzione del pubblico e delle giurie di altri tre concorsi musicali in cui è stato elogiato il suo virtuosismo, la tecnica raffinata e il carattere determinato, ricevendo così ulteriori riconoscimenti. Il primo grande successo è arrivato con il Primo Premio al 27° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Premio Benedetto Albanese” di Caccamo (PA). Successivamente, ha ottenuto il Primo Premio Assoluto al 2° Concorso Nazionale “Qalat-an-Nisa in ricordo dei maestri nisseni” di Caltanissetta, vincendo anche una borsa di studio intitolata al M° Luigi Marchese e infine, il Primo Posto Assoluto alla seconda edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Il Tetracordo” di Avigliano (PZ), ottenendo anche il premio come Migliore performance solista tra oltre 200 candidati in gara. La passione di Sofia per la musica è nata forse per gioco quando a soli tre anni, nella sua letterina a Babbo Natale, chiese un violino: uno strumento che è diventato per lei un gioiello prezioso. Ha

iniziato così a muovere i primi passi tra le note del pentagramma, dapprima grazie all’insegnamento del padre, docente di strumento musicale, e oggi grazie al maestro Cannavò (nella foto con Sofia) il

quale si dice soddisfatto dei risultati ottenuti e della tenacia della sua piccola allieva. Con un curriculum già impressionante a soli otto anni, il futuro di Sofia Debilio appare luminoso e promettente. Non resta che attendere con entusiasmo i suoi prossimi traguardi, certi che la sua

dedizione e il suo talento continueranno a farle strada nel mondo della musica.