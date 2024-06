Salvini: Vannacci sarà tra i tre più votati d’Italia

“La grande e bella sorpresa di queste elezioni sarà la Lega. L’obiettivo? Un voto più che alle Politiche”. E’ quanto dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini. Parlando di politica estera, “la Lega ha sempre sostenuto tutti i provvedimenti per consentire all’Ucraina di difendersi. Però attenzione: oggi troppi leader europei parlano con leggerezza di attacchi in Russia. Così si rischia di spalancare le porte alla Terza guerra mondiale.

Abbiamo il dovere di rispettare la Costituzione e il buonsenso, evitando aggressioni militari contro Mosca. Ieri anche il presidente Biden ha espresso questo orientamento e ne sono confortato, perché è quello che la Lega ha detto da tempo. Un conto è consentire all’Ucraina di difendersi, oltre al supporto in altri campi, anche accogliendo donne e bimbi in fuga, un altro è attaccare la Russia, avvicinando una guerra mondiale nucleare che sarebbe la fine del mondo. Trump? Confido che possa tornare alla Casa Bianca, riportando pace a partire dal Medio Oriente”.

Nonostante ricorso di Le Pen contro il patto sull’immigrazione, Salvini si dice convinto che il centrodestra italiano sarà unito in Europa: “E’ una occasione storica e non mi rassegno: se qualche partito di centrodestra preferisce il bellicista Macron alla ragionevole Le Pen è un grosso problema. Berlusconi ci ha insegnato che il centrodestra vince se unito e determinato”. Vannacci, secondo Salvini, “sarà sul podio dei più votati in tutta Italia”. E su Forza Italia commenta: “Sono sorpreso da alcune posizioni di FI, che purtroppo in Europa ha spesso votato coi socialisti e con gli eco-estremisti piuttosto che con la Lega o il centrodestra”