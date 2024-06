Rassegna letteraria “Tramonti di parole”: incontri d’autore al Domina-Zagarella

Correvano gli anni Sessanta e nell’incantevole scenario dell’hotel Zagarella di Santa Flavia (Palermo), la perla del Tirreno, nasceva una rivoluzione letteraria, che avrebbe influenzato il panorama culturale italiano, il “Gruppo 63”: Nanni Balestrini, Umberto Eco, Alberto Arbasino, Giorgio Manganelli, Francesco Agnello e tanti altri. Ora, la rassegna letteraria “Tramonti di Parole” è pronta a riportare alla luce quelle atmosfere con un ciclo appuntamenti, che scandiranno l’estate del Domina Zagarella Sicily, ogni venerdì dalle ore 18:30 a partire dal 21 giugno efino al 27 settembre. Tra il fascino del mare e la magia del crepuscolo, scrittori, giornalisti, intellettuali si alterneranno, nello spazio gestito da Wonderful e Dclub, per presentare le loro opere ed esplorare tematiche di grande attualità, dalla politica alla cultura, dalla società all’introspezione personale, e dialogare con il pubblico in un’atmosfera unica e suggestiva.

L’iniziativa, alla sua Prima edizione, è promossa dalla Stampa Parlamentare Siciliana in collaborazione con il gruppo Domina hotel della famiglia Preatoni, Innovation Island e Restart Palermo e patrocinata dall’Assemblea regionale siciliana, dalla Presidenza della Regione siciliana e dal Comune di Bagheria. “Tramonti di Parole” non sarà un semplice evento, ma un momento di incontro e dialogo dove autori, lettori e appassionati di cultura potranno confrontarsi, scambiare opinioni e accrescere le proprie conoscenze. Si propone di rompere gli schemi e di offrire un nuovo sguardo sulla realtà contemporanea, attraverso le parole e le esperienze degli autori coinvolti, come Francesco Terracina, Lucio Luca, Salvo Toscano, Alessia Cannizzaro, Accursio Sabella, Giovanni Villino, Giovanni Franco, Nicola Cristaldi, Claudia Lanteri, Gianni Puglisi, Lirio Abbate, Gaetano Perricone e Sergio Grimaldi.

Il primo appuntamento con “Tramonti di Parole” è fissato per venerdì 21 giugno, alle ore 18:30 con la presentazione del libro “Dalla parte giusta“, Laurana editore, del giornalista Accursio Sabella: tra congiure, affari loschi e colpi di Stato, l’autore narra la storia di un gruppo politico rivoluzionario e dei suoi protagonisti, svelando intrighi e abusi di potere. A moderare sarà Giuseppe Bianca, direttore de ilSicilia.it e componente del direttivo della Stampa parlamentare siciliana.

Per confermare la propria presenza agli eventi culturali sarebbe utile, per una questione di organizzazione logistica, l’invio di una comunicazione a uno dei due indirizzi mail: stampaparlamentare.sicilia@gmail.com e info@dominasicily.it . A conclusione degli eventi sarà possibile cenare in struttura, chi vorrà farlo dovrà necessariamente comunicarlo in anticipo direttamente al Domina, al numero 091-903077.