Mussomeli, il fine anno calcistico della grande famiglia Asd “Don Bosco” fra ringraziamenti e convivialità

MUSSOMELI – Con le ultime due giornate si conclude l’anno sportivo della ASD DON BOSCO MUSSOMELI 2023/24.Giorno 14 presso il campo sportivo “N. Caltagirone” e la palestra adiacente “S. Palumbo” più di 120 ragazzi/e dai 5 ai 13 anni (mancavano all’appello almeno altri 20 per vari motivi) si sono cimentati per tutto il primo pomeriggio in mini partitelle per ogni categoria per poi tutti assieme presso la citata palestra insieme a un bel po’ di genitori hanno gustato dei buonissimi gelati ed accolto in modo splendido il Presidente della F.I.G.C.-LND SICILIA il Dott. Sandro Morgana che ha gradito l’invito della Don Bosco Mussomeli con tanto entusiasmo ed apprezzamento per il lavoro che la società svolge durante l’anno e che la individua tra le più riconosciute del mondo calcistico giovanile Siciliano. Saluti da parte del Dr. Morgana a tutti i presenti ma soprattutto ai genitori ricordando loro di stare sempre più vicino ai propri figlioli/e in questo periodo particolare ed ammirare il lavoro svolto dalla Don Bosco con tutti i suoi tacnici abilitati. Scambio di gagliardetti con la Lega e omaggio al Presidente Morgana da parte della società e saluti finali da parte del Presidente Nino Lanzalaco che non ha sprecato parole di elogio per Sandro Morgana per la sua sempre pronta disponibilità. Giorno 18, invece, serata presso un noto locale di Mussomeli per un momento di convivialità coi genitori e ragazzi/e e quasi tutti i mister presenti. C’è stato il sorteggio dei premi e la consegna dl ricordino per ognuno dei presenti, il tutto allietata da musica che ha visto tutti scatenati con trenini e balli sfrenati. A tarda ora, stanchi ma soddisfatti, i ringraziamenti a tutti i mister il saluto e l’augurio di buone e serene vacanze per un arrivederci a dopo Ferragosto per un’altra fantastica annata sportiva.