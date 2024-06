Motori. Cresce l’attesa per il 6° Slalom di Salice in programma a Torregrotta (Me)

Lo Slalom di Salice sarà l’ottavo dei ventidue in programma di questa intensa stagione che è cominciata il 24 marzo con lo Slalom del Satiro a Mazara del Vallo e terminerà a Bronte il 17 novembre.

La serie promossa con successo dalla Delegazione Regionale si appresta quindi ad entrare nella fase centrale essendo già stati svolti i primi 6 round e dopo il settimo in provincia di Agrigento, arriverà quello di Salice con le classifiche ancora tutte da delinearsi.

Alla luce dei risultati ottenuti fin qui sembra tornato alla carica nella classifica assoluta il pluri – campione siciliano Emanuele Schillace, considerato a Salice il beniamino di casa, ma molta attenzione al campione in carica, ultimo vincitore a Salice Salvatore Arresta. Dietro di loro tanti volti noti dello Slalom regionale fra cui il veterano Nicolò Incammisa, Giuseppe Giametta, un altro campione Girolamo Ingardia ed altri che potrebbero a Salice consolidare la loro classifica. Bella anche la sfida fra le dame che ha visto fin qui impegnate Caterina Cammarata, Rossella Pappalardo , Alice Gammeri e Angelica Giamboi anche per loro vale lo stesso discorso che per i colleghi piloti.

Così come a Salice è attesissima la sfida fra gli under 23, che anche quest’anno vede al via tanti nomi nuovi, vedremo alla pubblicazione dell’elenco iscritti chi saranno i più accreditati.

Intanto Top Competition con i numerosi volontari del luogo continua le operazioni preliminari adesso che è stato approvato definitivamente il regolamento mentre fluiscono le iscrizioni regolarmente in corso che chiuderanno mercoledì 26 giugno. Grande interesse sta avendo da parte dei locali alla nuova specialità dello slalom turistico che si svolgerà in coda allo slalom di velocità e precisione, una novità assoluta nell’ambito del Motorsport.

Per quanto riguarda la logistica dopo la stesura totale del manto stradale in questi giorni si è provveduto pure ai lavori di scerbatura su percorso e anche per questo ringraziamento e gratitudine da parte di Top competition all’amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dott. Federico Basile che continua con grande disponibilità a collaborare, convinto della promozione che quest’evento rappresenta per tutto il territorio dei Peloritani ed in particolare della realtà, di cui è primo cittadino.