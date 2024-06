Montedoro. L’Anpi ha donato copia anastatica della Costituzione Italiana al Consiglio comunale

MONTEDORO. La sezione Anpi di Montedoro e Serradifalco “Leonardo Speziale” ha proceduto alla donazione di una copia anastatica della Costituzione Italiana al Comune di Montedoro per collocarla nella sala consiliare a testimonianza dei valori della Costituzione Italiana.

L’iniziativa è stata promossa dal presidente (Totò Augello), dalla vice presidente (Petra Manta) dell’Anpi di Montedoro e Serradifalco in collaborazione con il Comune. L’Anpi ha inteso, attraverso questo gesto simbolico quanto significativo, riaffermare i valori della carta costituzionale italiana. Alla cerimonia di consegna e collocazione della carta costituzionale erano presenti, oltre a componenti della sezione Anpi di Montedoro e Serradifalco, anche il sindaco Renzo Bufalino, il presidente del consiglio comunale Lina Ruffino, i componenti della Giunta Bufalino, qualche consigliere comunale, alunni e docenti delle scuole montedoresi.

Il sindaco Renzo Bufalino, rivolgendosi agli intervenuti, ha ringraziato la sezione Anpi di Montedoro e Serradifalco per la donazione ed ha sottolineato come la carta costituzionale è destinata a diventare un presidio di libertà, diritto e democrazia per il consiglio comunale di Montedoro e che consiglieri e amministratori sapranno rispettarla e farne rispettare i dettami.

Il presidente dell’Anpi di Montedoro e Serradifalco Totò Augello, assieme al vice presidente Pietra Manta, ha invece ricordato il valore della Costituzione Italiana come base fondamentale su cui poggia la Repubblica e la democrazia in Italia.