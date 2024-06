Migranti: 59 soccorsi da ong sbarcano a Lampedusa

Un gruppo di 59 migranti, dei 65 complessivi soccorsi in acque internazionali dal veliero ‘Trotamar III’ della ong People in Motion, e’ sbarcato durante la notte a Lampedusa. Egiziani, etiopi, gambiani, guineani, nigeriani e senegalesi sono stati trasbordati su una motovedetta della guardia costiera e sbarcati sull’isola. Due migranti feriti sono stati trasportati, dopo l’approdo, al poliambulatorio.

Altri sei migranti, invece, sono stati trasbordati sulla ong ‘Nadir’ che raggiungera’ autonomamente Lampedusa. Il gruppo, di cui fanno parte anche 11 donne e 4 minori, ha riferito ai soccorritori d’essere partito dal porto di El-Agelat, in Libia. Nell’hotspot, al momento, ci sono 216 ospiti di cui 12 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti trasferimenti perche’ il mare e’ agitato e i traghetti dovrebbero restare fermi.