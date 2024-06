Mazzarino. Entusiasmo dei giovani studenti per la Giornata ecologica: un successo per la sostenibilità ambientale

MAZZARINO. Si è svolta ieri la giornata ecologica promossa dalla Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud, società per la gestione dei rifiuti urbani e dalla sua partecipata Impianti srl. <<Ancora una volta la collaborazione tra le istituzioni e le agenzie educative ha portato risultati concreti e significativi per il territorio – ha detto il presidente della SRR, Vincenzo Marino, il cui mandato è in scadenza a giugno>>.

<<Sono stati due anni intensi – ha detto Marino. Abbiamo puntato molto sulle scuole per educare le nuove generazioni alla raccolta differenziata. I risultati, che superano il 65% nei Comuni aderenti alla SRR, ci danno ragione. Questo è stato possibile grazie anche ad una comunicazione continua ed efficace, alla maturità dei cittadini direttamente coinvolti, alla stabilità lavorativa dei nostri dipendenti e ad un lavoro di squadra eccezionale. La collaborazione con Giovanna Picone, amministratore delegato di Impianti srl, e il suo staff, è stata fondamentale per vincere le tante sfide che si sono presentate>>.

<<Queste attività – ha detto a margine dell’evento – la dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione secondaria superiore Carlo Maria Carafa, Adriana Quattrocchi, fanno parte di un progetto educativo più ampio che mira a sviluppare una nuova forma mentis nei nostri giovani, affinché possano portare questa prospettiva anche fuori dalla scuola. La giornata di oggi ne è una dimostrazione significativa, per far capire che rispettare l’ambiente significa anche rispettare se stessi e la cosa pubblica. Con iniziative come queste, la scuola si impegna a formare cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente, preparandoli a vivere in armonia con il loro territorio>>.

Anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Falcone Borsellino, Concetta Rita Cardamone, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per l’educazione dei ragazzi. <<Ringrazio la SRR per l’opportunità, che ci ha dato sin dall’anno scorso nel realizzare iniziative di sostenibilità ambientale – ha detto. D’altra parte la scuola è sempre pronta ad accogliere tutte queste forme di supporto, non solo economico ma anche psicologico e comunque organizzativo. I ragazzi – ha continuato la dirigente – sono ora più inclini a mantenere pulito l’ambiente e a prendersi cura della scuola e del territorio circostante. Le nostre azioni, attraverso i social e i nostri canali comunicativi, sono sempre rivolte a tutta la comunità, promuovendo cultura, legalità e rispetto dell’ambiente>>.

Tutti, alla fine, hanno concordato sul fatto che, sebbene l’iniziativa di oggi sia stata un successo, c’è ancora tanto da fare e che i principi di legalità e le buone abitudini devono essere continuamente supportate e sostenute, per un futuro migliore per le nuove generazioni.