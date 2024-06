Maturita’: Pirandello, Ungaretti e i selfie, tutte le tracce

Sette tracce per la prima prova scritta, quella di Italiano, nella Maturita’ 2024. Eccole, secondo il sito Orizzontescuola. Tipologia A (Analisi del testo) A1: Testo poetico di Giuseppe Ungaretti A2: Testo in prosa di Luigi Pirandello Tipologia B (Testo argomentativo) B1: “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso B2: Testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in “Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)” B3: “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione” di Nicoletta Polla-Mattiot Tipologia C (Tema di attualita’) C1: Testo tratto da Rita Levi Montalcini in “Elogio dell’imperfezione” C2: Testo tratto da Maurizio Camilito in “Profili, selfie e blog”