L’ex allenatore della Nissa Angelo Bognanni ammesso al corso di “Allenatore Uefa A” a Coverciano

L’ex allenatore della Nissa, il buterese Angelo Bognanni, è stato ammesso al corso “Allenatore UEFA A” a Coverciano (il secondo massimo livello di formazione).

Il qualificante corso consentirà agli allievi di poter allenare tutte le squadre giovanili, le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C e assumere il ruolo di allenatore in seconda in serie A e B.

Nella lista dei partecipanti figurano tanti ex-giocatori, tra cui Handanovic, Ribery, Diamanti, Criscito e tanti altri calciatori famosi.