Hyundai presenta INSTER

(Adnkronos) – Si tratta di un nuovissimo SUV Hyunday INSTER ultracompatto 100% elettrico dotato di serie di una batteria da 42 kWh ma con la possibilità di richiedere anche una batteria Long-Range da 49 kWh. L'autonomia stimata è di circa 355 km (WLTP) con una singola carica per il modello Long-Range, per la ricarica utilizzando una stazione di ricarica DC High-Power da 120 kW, la INSTER può caricarsi dal 10 all'80% in circa 30 minuti in condizioni ottimali. “Con INSTER, abbiamo portato l’immagine del piccolo SUV a un livello completamente nuovo per il pubblico globale”, ha dichiarato Simon Loasby, Senior Vice President e Head del Hyundai Design Center. “Grazie alle sue dimensioni, al design distintivo e alla progettazione degli interni, INSTER massimizza il suo potenziale in maniera sorprendente, sempre incentrata sul cliente. Con questo modello stiamo ridefinendo cosa significa guidare una EV ultracompatta”.



INSTER offre un’ampia gamma di tecnologie all’avanguardia, fra le quali spiccano una serie difunzioni avanzate di sicurezza e assistenza alla guida. INSTER offre anche un’illuminazioneambientale a LED a 64 colori, un quadro comandi digitale, un tetto apribile one-touch e l’accessotramite Hyundai Digital Key 2 Touch (NFC).

Esternamente sono disponibili cerchi in acciaio da 15 pollici con copricerchi, cerchi in lega da 15 pollici o cerchi in lega da 17 pollici a seconda delle specifiche.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)