Gela, si è insediato il Sindaco Terenziano Di Stefano

Si è insediato questa mattina il neo Sindaco Terenziano Di Stefano, che succede a Lucio Greco. In attesa di poter formalizzare le deleghe ad ogni assessore e avviare ufficialmente la nuova fase politica-amministrativa, il Sindaco ha già riunito la sua giunta, seppur in maniera informale per organizzare i primi incontri.

Di Stefano ha già programmato una serie di interventi, primo fra tutti quello relativo all’emergenza idrica. Ieri a Vittoria un primo incontro, insieme al presidente dell’Ati idrica Massimiliano Conti e al sindaco vittoriese Francesco Aiello. Tra le ipotesi sul tavolo l’uso condiviso dei pozzi idrici a Pantanelli.

Già oggi il primo cittadino incontrerà anche il presidente della Bioraffineria Walter Rizzi per una prima valutazione sulla questione idrica.