Catania. Controlli nelle zone della movida: multe, denunce e sequestri

Sono proseguiti anche in questo fine settimana i controlli da parte delle forze dell’ordine di Catania, con particolare attenzione rivolta alle zone della movida. Gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno vigilato sulle condotte degli avventori, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani. Inoltre, la presenza delle Forze di Polizia ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale di motocicli, a discapito della quiete di residenti e di avventori, scongiurando così rischi per l’incolumità dei pedoni. Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati. Complessivamente sono state identificate 93 persone di cui 13 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 37 veicoli, riscontrando alcune sanzioni al Codice della strada. Nel corso della serata, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato controlli amministrativi presso esercizi commerciali e chioschi del centro, procedendo anche al controllo degli avventori e nei confronti di 7 sono emersi precedenti penali.

Nell’area di piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato equipaggi dei Carabinieri e della Polizia Locale. Nell’area del quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, via Vittorio Emanuele l’azione dei militari dei Carabinieri, con l’impiego di 2 equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e una gazzella del Nucleo radiomobile di Catania, ha attuato un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché la guida in stato d’ebbrezza e quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Sono state controllate 53 persone, tra fruitori della movida/utenti della strada e 21 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 6 contestazioni con importo complessivo di 7.445 euro.