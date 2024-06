Caltanissetta. Presentato il Bicchiere Limited Edition della Birra Messina dell’artista Michelangelo Lacagnina

CALTANISSETTA. Durante la prestigiosa Design Week, svoltasi nel contesto del Salone del Mobile, è stato presentato il nuovo bicchiere Limited Edition della Birra Messina, un’opera d’arte creata dall’artista nisseno Michelangelo Lacagnina. Questo bicchiere, che celebra la bellezza dei mosaici di Piazza Armerina, rappresenta un trionfo di creatività e precisione artigianale.

Il progetto ha avuto inizio con una semplice email da parte di un’agenzia di Milano che lavora per conto di Heineken. Lacagnina è stato contattato per proporre un design per il bicchiere Limited Edition 2024-2025 della Birra Messina, con l’indicazione di ispirarsi ai castelli o ai mosaici di Piazza Armerina. Sin dall’inizio, l’artista ha mostrato una forte preferenza per i mosaici, attratto dalla complessità e dalla ricchezza dei dettagli che questi potevano offrire.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il percorso non è stato privo di ostacoli. Lacagnina ha iniziato con alcuni bozzetti preliminari, che sono stati modificati più volte. La principale preoccupazione era la resa dei dettagli dei mosaici sulla superficie del vetro, un compito non semplice. Tuttavia, passo dopo passo, il progetto ha preso forma, e l’artista è stato selezionato tra i finalisti grazie alla sua visione unica.

Durante la fase di elaborazione grafica, è emerso che questo era il terzo anno in cui si tentava di realizzare un bicchiere ispirato ai mosaici di Piazza Armerina. I tentativi precedenti non avevano soddisfatto le aspettative, e il tema era stato messo da parte. Quest’anno, però, grazie al lavoro meticoloso di Lacagnina, il sogno è diventato realtà. Il bicchiere ha richiesto numerose prove di stampa e revisioni, ma il risultato finale è stato considerato tra i più prestigiosi della collezione Birra Messina.

Una delle caratteristiche più apprezzate del bicchiere è stata l’elaborazione dettagliata del design. L’intero processo è stato inizialmente eseguito a mano, un approccio che ha conferito un tocco autentico e artigianale al progetto, prima di essere digitalizzato. Questo metodo ha differenziato il lavoro di Lacagnina dagli altri progetti e ha contribuito a rendere il bicchiere un vero e proprio capolavoro.

La presentazione ufficiale del bicchiere a Milano ha raccolto lodi unanimi, sottolineando non solo la bellezza del design ma anche la dedizione e la maestria dell’artista. Michelangelo Lacagnina ha dimostrato come la tradizione e l’innovazione possano fondersi per creare qualcosa di veramente speciale, onorando la storia e la cultura della Sicilia attraverso l’arte del vetro.

Il bicchiere Limited Edition della Birra Messina, decorato con i mosaici di Piazza Armerina, è ora disponibile e destinato a diventare un pezzo ambito dai collezionisti e dagli amanti della birra.