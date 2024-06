Caltanissetta. Marcello Mirisola (FI): “Auspico una visione orientata al benessere della nostra Città”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo riflessione politica del neo consigliere comunale Marcello Mirisola che alle ultime elezioni comunali è stato il candidato consigliere più votato.

“Mancano pochi giorni alla seduta del Consiglio Comunale che avrò l’onore di presiedere nella sua prima riunione, per l’insediamento della nuova amministrazione alla quale spetta il compito di guidare la città per i prossimi 5 anni. Un compito arduo e parecchio impegnativo, un compito al quale bisognerà rivolgersi con dedizione e massimo impegno per raggiungere gli obiettivi che si sono delineati all’interno di una programmazione ampiamente diversificata e foriera di cambiamento. Dopo una lunghissima e tortuosa campagna elettorale, ricca di tensioni e colpi di scena, condotta in maniera differente da ognuna dalle parti in gioco, e che ha visto la coalizione di centro destra, della quale faccio parte, prevalere e conquistare la maggioranza al secondo turno.

Con grande gioia vi dico che in città si respira positività, la si percepisce nell’aria, quasi la si tocca…si sente la vicinanza da parte della comunità, e i nostri concittadini ripongono tanta fiducia nelle figure che siederanno tra i banchi dell’aula consiliare. Ricevo parole di incoraggiamento ma anche di supporto da parte di tantissimi giovani e giovanissimi, segno che il vento sta girando nella giusta direzione. C’è bisogno di nuova linfa, di menti “fresche”, fucina di idee innovative che, interessando tutti gli ambiti, si traducano in progresso; c’è bisogno che i giovani tornino ad interessarsi alla “Cosa Pubblica”, che si appassionino alla politica, che studino la gestione di un ente, che vivano la città e discutano di ciò che la riguardi nell’interesse della collettività e di loro stessi in primis, in quanto, non solo rappresentano i principali Stakeholders, ma saranno i futuri amministratori.

In questa tornata tanti nomi nuovi, volti giovani, personaggi fino ad oggi lontani dai palazzi che hanno deciso di mettersi in gioco per essere parte attiva del cambiamento da tempo auspicato; che hanno deciso di metterci la faccia perché sicuri di essere fautori di un processo che porterà Caltanissetta a splendere di luce propria; che hanno speso il proprio nome certi di essere forza motrice per poter risalire la china di quella tanto chiacchierata classifica nella quale ci piazziamo, ormai da tempo, agli ultimissimi posti. Mi rivolgo soprattutto ai miei giovani colleghi, ai neofiti, a chi sta iniziando a percorrere questa strada per la prima volta, una strada tanto sacrificante ma al tempo stesso tanto soddisfacente se percorsa con rettitudine e per il bene primario del benessere della città e di chi la vive; mi rivolgo a loro, mutuando un celebre aforisma di Gandhi: “Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo”, e se vogliamo realizzare un cambiamento concreto dobbiamo iniziare a cambiare la mentalità e l’atteggiamento con la quale tutto, fino ad oggi, è stato gestito.

Colleghi, amici, compagni di viaggio, quello che auspico è un atteggiamento volto alla collaborazione, all’interazione delle forze politiche e al rispetto reciproco; auspico un quinquennio ricco di sano impegno e lavoro, di progettualità, di partenariati, di successi; auspico una visione orientata all’obiettivo più nobile che possiamo raggiungere: il benessere della nostra città; lo dobbiamo a noi stessi, a chi ci succederà, ma soprattutto a tutto l’elettorato che ci ha scelti, che ha riposto in noi la propria fiducia in un momento dove la parola “politica” è pesantemente demonizzata, che ha voluto che fossimo noi a guidare la città”.

Marcello Mirisola (Forza Italia)