Caltanissetta. L’8 e 9 giugno due serate imperdibili con l’Asd New Planet Academy tra danza, cultura e passione

CALTANISSETTA. L’ASD New Planet Academy si appresta a concludere l’anno accademico con due serate imperdibili, previste per l’8 e il 9 giugno, che promettono di incantare il pubblico con uno spettacolo di danza senza precedenti. L’evento, intitolato “Around the World”, offrirà un’esperienza unica che unirà danza, cultura e passione.

L’8 giugno, alle 20:30, i riflettori saranno puntati sui Danzatori Senior, tutti over 30, che con la loro esperienza e dedizione sono pronti a esibirsi in coreografie mozzafiato. La serata sarà presentata da Donatello Polizzi, il cui carisma e la cui energia contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente. Inoltre, la partecipazione straordinaria di Andrea Barone Imitatore, noto per il suo talento in spettacoli come Live Show e “Zero Zucchero & Claudio”, aggiungerà un tocco di magia e spettacolarità alla serata.

Il 9 giugno, alle 20:00, sarà il turno dei giovani talenti dei Gruppi, Soli e Coppie Agoniste “Generation”, che spaziano dall’Under 7 all’Over 17. Questi giovani danzatori, protagonisti delle principali competizioni di danza sportiva del calendario 2023/24, porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Sarà un’esplosione di dinamismo e bravura che lascerà il pubblico senza parole.

Il grande lavoro degli insegnanti dell’ASD New Planet Academy Nicola Baglivo, Luigi Ristuccia, Stefania e Aldo Palmeri, Emanuel Orlando e Roberta Andaloro merita un plauso speciale. Portare in scena due giorni di spettacolo richiede dedizione, passione e una pianificazione meticolosa. La sfida di organizzare una manifestazione che coinvolga adulti disposti a mettersi in gioco e a superare i propri limiti è stata affrontata con successo. Gli insegnanti hanno saputo valorizzare il potenziale di ogni danzatore, dai più giovani ai più esperti, creando coreografie che esprimono al meglio le capacità di ciascuno.

Entrambe le serate saranno condotte da Donatello Polizzi, il cui carisma e professionalità garantiranno un evento fluido e coinvolgente. Culmineranno con un viaggio emozionante “Around the World”, in cui i ballerini, dai Senior alle nuove generazioni, guideranno il pubblico attraverso le culture, i ritmi e le musiche di paesi di tutto il mondo. Sarà un viaggio sensoriale che unirà danza, musica e tradizioni internazionali, offrendo uno spettacolo davvero unico e imperdibile.