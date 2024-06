Caltanissetta. Dopo 40 anni di servizio nella Guardia di Finanza va in pensione l’appuntato Fabrizio Vinci

CALTANISSETTA. La settimana scorsa, dopo 40 anni di servizio effettivo, l’Appuntato Scelto Qualifiche Speciali Fabrizio Vinci ha cessato il servizio attivo nella Guardia di Finanza.

Si è arruolato nel 1984 e dopo aver frequentato il XIII corso Allievi Finanzieri svoltosi nella prestigiosa scuola di Mondovì (CN), è stato assegnato al Nucleo Mobile della Legione di Catanzaro dove ha svolto intensa attività di Polizia Giudiziaria, partecipando all’operazione “Pizza Connection 2”, in collaborazione con il IV Reparto del Comando Generale di Roma e con la FBI statunitense.

Dal febbraio del 1990, data di istituzione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, ha svolto servizio presso la Sezione di P.G. di Caltanissetta, occupandosi anche di indagini delegate dalla locale DDA in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Ha partecipato, in tempi più recenti, all’operazione “Terzo Tempo” che ha visto la cooperazione tra il GICO di Caltanissetta e la Sezione di Polizia Giudiziaria a contrasto di varie ingerenze della criminalità nella gestione di imprese in amministrazione giudiziaria.

All’appuntato Vinci ed alla sua famiglia, i colleghi della sede del Comando Provinciale di Caltanissetta formulano i migliori auguri per la nuova “avventura” che andrà ad intraprendere.