Caltanissetta, 20 villette in via Stefano Candura “assetate” da 16 giorni. La denuncia di un residente

Caltanissetta vive ormai quotidianamente il problema dell’acqua. Ci sono zone che addirittura sono “assetate da 16 giorni. È il caso dei residenti di via Stefano Candura. Un cittadino, Sergio Cirlinci, residente in Viale Stefano Candura, 59, dopo aver inviato formali Pec a Caltaqua, al Comando dei Vigili Urbani e a S.E. Il Prefetto, denuncia che a distanza di 16 giorni, circa 20 villette, molte plurifamiliari, dove risiedono anche parecchi anziani e bambini, da ben 16 giorni non ricevono la normale fornitura idrica. I contatori, alcuni dei quali posizionati a bordo strada, girano in maniera impercettibile. La bassa pressione di conseguenza non consente di far arrivare l’acqua ai serbatoi posizionati all’interno delle proprie abitazioni. Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alle Pec, si è riservato, qualora il disservizio dovesse perdurare, di presentare, alle autorità competenti, formale denuncia, per interruzione di pubblico servizio.