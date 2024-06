Al “Pala Cannizzaro” gran successo per la Festa PGS nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport

S’è celebrata al Pala Cannizzaro la Giornata nazionale dello Sport Coni con la Festa Pgs. Ciò è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Caltanissetta. Il concentramento di fine stagione è stato con il calcio a 5, la pallavolo e l’atletica leggera.

I numeri hanno registrato la presenza di 10 associazioni, 300 atleti e 60 educatori e dirigenti. Preghiera, gioco e divertimento hanno caratterizzato una giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme.

Sono state infine premiate le squadre vincitrici dei campionati provinciali libera e under17 (PGS Vigor San Cataldo), under 15 (Futsal Gela) e under 18 volley (Olympia Riesi) per una festa dello sport all’insegna dei valori che hanno sempre contraddistinto la cultura salesiana di fare sport.