Il giovane Gabriele Scaletta riconfermato alla Nissa per la prossima stagione

Nuova riconferma in casa della Nissa Fc. Stavolta il giocatore che ha ottenuto la riconferma per la prossima stagione sportiva è stato l’esterno basso mancino Gabriele Scaletta. Classe 2004, il ragazzo ha avuto modo di farsi apprezzare per carattere, tecnica e personalità nel corso dell’esaltate stagione coincisa con il ritorno della Nissa Fc in serie D.

Il direttore sportivo Ernesto Russello s’è pertanto assicurato le prestazioni del forte terzino sinistro, già al Siracusa in serie D. Un giocatore che s’è rivelato molto prezioso per la causa biancoscudata in Eccellenza e che promette di rendersi fondamentale anche in serie D dove la Nissa dovrà possedere una batteria di Juniores di livello se vorrà tenere il passo delle grandi del suo girone.

La Nissa in questo modo è riuscita nell’impresa di riconfermare un giovane che la scorsa stagione ha avuto modo di dimostrare tutte le sue potenzialità e il suo indubbio valore. Per altro, nonostante la sua ancor giovane età, Scaletta ha già indossato, oltre alle maglie di Siracusa e Nissa, anche quelle di Catania Under 19, Matese ed Acireale. (foto Marcello Giugno)