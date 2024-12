Il Rotary Club Valle del Salso celebra la Festa degli Auguri, con nuove nomine, e progetti di solidarietà

Il 21 Dicembre 2024 si è svolto un evento tanto atteso dai soci del Rotary Club, la tradizionale Festa degli Auguri di Natale.Questa giornata rappresenta non solo un momento di convivialità, ma anche un’importante occasione di riflessione sui progetti futuri e l’impegno verso la comunità. La mattinata è iniziata con l’Assemblea dei soci, per eleggere il Presidente del Club per l’anno Rotariano 2026/2027.

Un momento cruciale e atteso, che ha visto gli associati esprimere la loro fiducia alla socia Valentina Cucchiara che è stata eletta all’unanimità Presidente per l’anno Rotariano 2026 / 27, un riconoscimento per il suo operato all’interno del Club.I Soci si sono soffermati a discutere sulle iniziative già intraprese e pianificare interventi dedicati a chi vive situazioni di difficoltà nel territorio.

Conclusa l’ Assemblea il Presidente Giuseppe Nanfara ha voluto porgere i saluti ai soci e gli ospiti presenti.Tra le autorità, Don Lino De Luca, l’Assistente del Governatore Tiziana Amato, le Dirigenti Scolastiche Adriana Quattrocchi e Filippina Romano e la Presidente del Lions Club Riesi Stefania Ievolella.

Un altro importante momento è stato la presentazione del Consiglio Direttivo del Presidente eletto per l’anno Rotariano 2025/2026 che si presenta con un’ottima rappresentanza: Salvo Pasqualetto Presidente , con Giuseppe Nanfara in qualità di Past President. Segretario Filippina Romano , Prefetto Angelo Luigi Messina , Tesoriere Francesco Pace, Delegato Rotary Foundation Giovanni Pace.

Questa nuova formazione indica una continuità nell’impegno verso i valori Rotariani, che trovano nel rinnovamento costante l’elemento chiave per affrontare le sfide che si presentano.Per concludere ampio spazio si è dato ai ragazzi dell’Interact che riprendono le loro attività dopo una breve sosta. Dopo i saluti della Presidente Interact, Ester La Rosa si è proceduto alla presentazione di una nuova socia interactiana , Aurora Burgio, alla quale diamo il nostro caloroso benvenuto.Il Presidente ha affidato la delega per l’Interact al socio Francesco Pace.