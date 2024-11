Villalba. Il 21 e 22 dicembre ci sono i Mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele. Istanze di partecipazione entro il 30 novembre

VILLALBA. In occasione delle festività natalizie a Villalba l’amministrazione comunale sta organizzando i Mercatini di Natale. La manifestazione, che si svolgerà nei giorni del 21 e 22 dicembre in piazza Vittorio Emanuele e vuole essere un momento di condivisione e socialità, oltre che un’occasione per i produttori, gli esercenti, le associazioni e gli artisti ed artigiani locali di promuovere le proprie creazioni o prodotti.

L’amministrazione comunale, pertanto, invita chiunque fosse interessato all’esposizione a presentare la propria istanza di partecipazione al Comune di Villalba entro il prossimo 30 novembre.