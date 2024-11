Caltanissetta. Allocazione del R.E.M.S. al Dubini, incontro della VI Commissione “Sanità” con gli attori delle associazioni coinvolte

Questa mattina la VI Commissione consiliare “Sanità”, presieduta da Vincenzo Piscopo, su segnalazione del consigliere Vincenzo Cancelleri, ha affrontato la tematica relativa all’allocazione del R.E.M.S. che, come da delibera n.2034 del 31.12.2022 del commissario straordinario dell’ASP, Alessandro Caltagirone, dovrà essere realizzata nell’immobile del Dubini di Caltanissetta, includendo l’annesso Parco che, in tal modo, sarebbe interdetto alla cittadinanza.

La commissione ha incontrato il presidente del MoVi, Filippo Maritato, il presidente di Caltanissetta Si Cura, Sergio Cirlinci, il componente della direzione nazionale di Mezzogiorno Federato Salvatore Giunta. Attori che in passato hanno già avviato un’interlocuzione con l’ASP.

La commissione, con l’incontro, voleva essere messa a conoscenza di eventuali sviluppi sul progetto già finanziato per capire le attuali intenzioni dell’Asp e le possibili alternative.

Non presente per impegni istituzionali, il direttore generale dell’ASP Salvatore Lucio Ficarra. I consiglieri, in assenza del DG Ficarra, hanno chiesto al Sindaco Walter Tesauro, presente alla seduta, di impegnarsi ad aprire un dialogo con l’azienda sanitaria provinciale per comprendere se il parco urbano possa restare a disposizione della città e dei cittadini allocando il R.E.M.S. in altra sede.