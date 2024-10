Caltanissetta. Notai della Sicilia e rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato, il 12 ottobre due convegni al Teatro Rosso di San Secondo: ecco il programma

Sabato, 12 ottobre, 2024, nelle sale del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, si terranno due convegni che coinvolgeranno i notai della Sicilia.

Sono stati organizzati dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Caltanissetta e Gela e dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia rispettivamente presieduti dal Notaio Alfredo Grasso di Caltanissetta e dal Notaio Giuseppe Balestrazzi di Catania.

Il primo convegno previsto per il mattino partirà alle 9:30 – sino alle 13:30 – e vedrà come protagonisti gli esponenti della Cassa Nazionale del Notariato.

Saluti istituzionali di Alfredo Grasso, presidente del Consiglio Notarile di Caltanissetta, Giuseppe Balestrazzi, presidente del Comitato Regionale Notarile della Sicilia, Vincenzo Pappa Monteforte, presidente della Cassa Nazionale del Notariato.

L’introduzione sarà a cura di Raffaele Fatuzzo, vicepresidente della Cassa Nazionale del Notariato e interverranno Roberto Martino, notaio in Torino e Consigliere Cassa Nazionale del Notariato con “Le Fonti: lo Statuto e il Regolamento della Cassa”; Giuseppe Mattera, notaio in Prato e Consigliere Cassa Nazionale del Notariato con “L’età pensionabile – le pensioni – l’integrazione – l’indennità di cessazione – la polizza sanitaria – l’indennità di maternità”; Andrea Dello Russo, notaio in Cervia e Consigliere Cassa Nazionale del Notariato con “Come costruire una previdenza di secondo pilastro. È possibile prevedere un contributo integrativo anche per i notai?”; Danilo Lombardo, direttore generale della Cassa Nazionale del Notariato con “La Cassa dà i numeri: il patrimonio e gli investimenti”.

Nel pomeriggio, invece, il convegno inizierà a partire dalle ore 14:30 – sino alle 18:30 – e tratterà “La normativa antiriciclaggio: incontro di aggiornamento”.

I relatori sono: notaio Mario Marino, consigliere e coordinatore della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato; Notaio Giuseppe Balestrazzi, componente della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Gli argomenti delle relazioni: La valutazione del rischio: le regole tecniche e l’utilizzo del software disponibile sulla RUN; l’adeguata verifica della clientela; gli indicatori di anomalia.

L’evento è gratuito.

Per la partecipazione dei Notai ai convegni sono stati accreditati dalla Fondazione Italiana del Notariato 4C.F.P. con valenza deontologica.

È possibile partecipare solo in presenza.