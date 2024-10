Caltanissetta. Dal 12 al 20 ottobre San Luca in festa tra arte e preghiera: ecco il programma

Dal 12 al 20 ottobre, la chiesa di San Luca e il quartiere con il suo “Giardino della Legalità”, saranno il cuore pulsante di un evento imperdibile, aperto a tutta la comunità lucana e non solo.

Questa manifestazione mira a soffermarsi maggiormente sulla parola di Dio, condividere esperienze, fare festa, dare opportunità agli operatori locali, pregare insieme e trascorrere ore in gioiosa compagnia.

L’evento promette una settimana ricca di attività volte a rafforzare i legami comunitari e a creare un ambiente di gioia e serenità. I partecipanti potranno immergersi in momenti di riflessione spirituale, condivisione di esperienze personali e celebrazioni collettive. Ci saranno spazi dedicati per il relax, momenti di preghiera comunitaria e una serie di attività pensate per i più piccoli.

“L’obiettivo principale è quello di creare un’atmosfera di unione e di condivisione,” afferma uno degli organizzatori. “Vogliamo che tutti, indipendentemente dalla loro provenienza o dal loro vissuto, si sentano accolti e parte di una grande famiglia.”

Non mancheranno stand gestiti da operatori locali, che avranno l’opportunità di presentare i loro prodotti e servizi, offrendo una panoramica delle eccellenze del territorio. Sarà un’occasione unica per conoscere meglio le realtà locali e per sostenere le attività del territorio.

Un evento che unisce, rafforza e celebra la comunità e la cittadinanza intera di Caltanissetta.

Il programma:

Sabato 12 ottobre:

ore 19:30 Adorazione serale animata dai gruppi. Adorazione notturna personale;

Domenica 13 ottobre:

ore 19:30 Concerto della banda musicale “G. Verdi”;

Lunedì 14 ottobre:

ore 17: 30 Rosario

ore 18:00 SS. Messa animata dal rinnovamento dello Spirito Santo

Ore 19:00 Roveto arente adorazione e preghiera di intercessione guidata da Padre Mario Audino

Martedì 15 ottobre:

ore 17:00 Rosario meditato dell’Odigitria

ore 18:00 SS. Messa

Mercoledì 16 ottobre:

ore 17:30 Rosario

ore 18:00 SS. Messa animata dal Gruppo “Aquila e Priscilla”

ore 19:00 Cineforum sulla famiglia e agape fraterna

Giovedì 17 ottobre:

ore 9:30 Celebrazione delle lodi ed esposizione del SS Sacramento, Adorazione personale

ore 17:00 Rosario Eucaristico animato dai ministri straordinari dell’Eucarestia

ore 18:00 SS. Messa animata dal gruppo della “Regina della pace”

ore 19:00 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo della “Regina della pace”

Torneo di ping pong “Memorial Liborio Gattuso” a cura del comitato di quartiere

Venerdì 18 ottobre:

ore 17:30 Rosario

ore 18:00 SS. Messa animata dal gruppo “Amici di San Luca”

Venerdì 18 ottobre presso il giardino della legalità:

ore 18:00 Attività per bambini con il mago Luca Piazza

ore 19:30 Benedizione dei visi in terracotta raffiguranti uomini di pace e di giustizia

ore 20:00 Concerto di Francesco Nicolosi (violinista)

ore 20:30 Concerto del coro gospel “Seeds of Faith”

Sabato 19 ottobre:

ore 15:30 Giochi per bambini

ore 17:30 Rosario

ore 18:00 SS. Messa

Sabato 19 ottobre presso il Giardino della Legalità:

ore 19:00 Esibizione della compagnia di danza storica diretta da Nino Graziano Luca

ore 20:00 Concerto “Amarsi un po'” a cura del gruppo musicale “La settima”

Domenica 20 ottobre presso il Giardino della Legalità:

ore 10:00 – 12:30 Manifestazione motoristica a cura del Vespa Club e della Scuderia Nissena Auto Storiche

Domenica 20 ottobre:

ore 10:30 SS. Messa

ore 12:00 SS. Messa

ore 16:00 Ingresso della banda musicale “G. Verdi”

ore 17:00 Processione della statua di San Luca per le vie della parrocchia con la partecipazione della categoria dei pittori della Real Maestranza

ore 18:30 SS. Messa Solenne presieduta da Padre Fabrizio Caetano

ore 20:00 in chiesa: Spettacolo di musica e danza “Luca pittore dell’anima” su testi di F.D. Miceli con Giorgio Villa e il corpo di ballo delle “Scarpette Rosse”

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre presso il Giardino della Legalità: mostra mercato di associazioni e produttori locali con l’animazione di Radio Opportunity.