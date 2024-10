A Caltanissetta e Gela iniziative per promuovere musica classica e talenti con il progetto “Uto Ughi per i Giovani”: ecco dove e quando

Diffondere la conoscenza della musica classica e supportare i giovani talenti, astri nascenti del panorama artistico e musicale. Sono le finalità del progetto “Uto Ughi per i Giovani”, promosso dall’Associazione CulturaleMilanollo con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Gela, in partnership con la FondazioneUto Ughi. Sarà un evento esclusivo, alla presenza del grande musicista: l’obiettivo è di renderlo itinerante in tutte le principali città italiane. «In questo momento – dichiara il Maestro Uto Ughi – in cui in tutto il mondo riecheggiano i rumori della guerra, la musica diventa un linguaggio universale per promuovere l’unione tra i popoli. La musica come veicolo di pace e armonia, per contrastare l’odio e la violenza».

Il 14 novembre alle 20.30, a Gela, si terrà un concerto gratuito e aperto alla cittadinanza nella Chiesa Madre – Maria Santissima Assunta in Cielo: nell’occasione, il maestro Ughi sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana GliArchiEnsemble ed eseguirà le celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Il concerto sarà preceduto da “Prove a porte aperte”: dialoghi con la musica, suoni e parole, un’opportunità riservate agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, per interagire con i musicisti.

A Caltanissetta, invece, sarà organizzata il 13 novembre presso il Teatro Margherita una Masterclass di alto perfezionamento in violino gratuita per i giovani studenti di Musica del Conservatorio di Caltanissetta. «La finalità di questo progetto – aggiunge il Maestro Ughi – è diffondere e regalare la gioia della grande musica classica donandola alla cittadinanza e, specialmente, alle giovani generazioni che oggi più che mai necessitano di recepire i grandi valori che la musica trasmette. L’arte è un bene prezioso e spirituale a cui tutti devono poter accedere. Noi musicisti di fama dobbiamo adoperarci per sostenere la rinascita culturale e musicale del nostro paese».

L’iniziativa è sostenuta da Eni ed ha lo scopo di promuovere opportunità di ascolto della musica, orientate a soddisfare le curiosità delle nuove generazioni tramite dialoghi e scambi di opinione tra docenti e studenti, creando un’atmosfera favorevole allo sviluppo della sensibilità e della comunicazione dell’idea musicale.

Per informazioniSegreteria organizzativa: +39 391 3028897 utoughi-gela@segreteria-eventi.org

Prenotazione Obbligatoria